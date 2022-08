VVV Venlo-Almere City FC: arranca a ação na Eerste Divisie

CÓD 205 VVV Venlo 2.6 Empate 3.2 Almere City FC 2.15

Arranca a ação na Eerste Divisie, o segundo escalão do futebol holandês, com o VVV Venlo a receber a visita do Almere City FC, num duelo entre dois conjuntos que na temporada passada fecharam em 10.º e 14.º, respetivamente.Sendo o primeiro jogo oficial, em termos de análise apenas temos os jogos de preparação, com o VVV Venlo a contar com uma vitória, um empate e duas derrotas no registo, ao passo que Almere City FC venceu três encontros, empatou um (diante do Ajax) e perdeu outro).Em termos de confronto direto, o VVV Venlo venceu os últimos seis duelos diante do Almere City FC, levando também uma sequência de 13 partidas sem perder ante este oponente e sempre a marcar pelo menos um golo. Na época passada em dois duelos, houve naturalmente dois triunfos do VVV Venlo: primeiro por 2-1 e depois por 1-0.