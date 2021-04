Waikato Chiefs-Hurricanes: forasteiros favoritos

Waikato Chiefs e Hurricanes defrontam-se, na manhã desta sexta-feira (07h05, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 9.ª jornada do Super Rugby, o maior campeonato de râguebi do hemisfério sul.

À entrada para esta ronda, os Waikato Chiefs posicionam-se no 2.º lugar da Conferência da Nova Zelândia, com 16 pontos, fruto de quatro vitórias (uma em Overtime) e duas derrotas, enquanto que os Hurricanes são 5.º e últimos classificados, com apenas 6 pontos, após somarem um triunfo e cinco derrotas (uma delas em OT).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atuamente inseridas, de notar que os Waikato Chiefs registaram quatro vitórias (Hurricanes, Blues, Highlanders e Crusaders) e uma derrota (Crusaders), ao passo que os Hurricanes somaram um triunfo (Highlanders) e quatro desaires (Crusaders - por duas ocasiões, Chiefs e Blues).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Hurricanes, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.