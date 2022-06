Warrington Wolves-Hull FC: à procura da vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 211 Warring. Wolves 1.55 Empate 15.5 Hull FC 2.15

Num encontro da 16.ª jornada da Super League, Warrington Wolves e Hull FC encontram-se esta sexta-feira em Warrington, num duelo que colocará frente a frente o 9.º e o 5.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, o Hull FC entra em campo com 16 pontos, mas perdeu os últimos dois encontros. Ainda assim, em pior situação estão os visitados, que levam cinco encontros seguidos a perder.Em termos de confronto direto, o registo dos visitantes também é mais positivo, com três jogos seguidos sem perder diante do Warrington Wolves, o último dos quais em meados de abril, num triunfo por 18-16.