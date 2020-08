Wash. Capitals-Boston Bruins: últimos classificados da conferência este frente a frente

Washington Capitals e Boston Bruins defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 3.ª jornada do Placement Group da conferência este, prova que dá acesso ao play-off da NHL (campeonato norte-americano de hóquei no gelo).

À entrada para esta ronda, os Washington Capitals posicionam-se no 3.º e penúltimo lugar do grupo, com 1 ponto, após um empate durante o período regulamentar - jogo que acabaria por perdes nos penáltis - diante dos Tampa Bay Lightning. Já os Boston Bruins encontram-se no último lugar da prova, com duas derrotas em dois jogos até ao momento disputados.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira vantagem dos Washington Capitals, que venceram três dos último cinco duelos disputados entre as duas formações.