Washington Capitals-Boston Bruins: arranca o playoff da NHL

Arranca a disputa do playoff da NHL, com os Washington Capitals a jogarem na madrugada de domingo diante dos Boston Bruins, num partida entre duas equipas que acabaram a fase regular, na Divisão Este, separadas por apenas 2 pontos.



Ficaram em melhor posição os de Washington, com 73 pontos, o que lhes permite desde logo começar o playoff no seu reduto e ter o factor casa do seu lado perante uns Bruins que acabaram com 71 pontos.



Colocadas na mesma divisão, estas equipas já se enfrentaram por oito ocasiões, sendo que a mais recente foi há poucos dias, com uma vitória de Washington que acabou por ser decisiva para definir a ordenação na tabela e vantagem no playoff. Ainda assim, a verdade é que o balanço não podia ser mais equilibrado, já que ambas as equipas ganharam quatro encontros.



Note-se, por fim, que a média de golos neste 'matchup' foi de 6,4 por partida, pelo que é bem provável que esse seja um dado que se repita, até porque apenas dois dos oito jogos não tiveram pelo menos 6 golos.

CÓD 511 Wash. Capitals 2.32 Empate 3.83 Boston Bruins 2.53