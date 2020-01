Washington Capitals-Columbus Blue Jackets: duelo no Este da NHL

Primeiro colocado na Conferência Este, com 57 pontos, os Washington Capitals recebem na madrugada deste sábado a visita dos Columbus Blue Jackets, os atuais 12.ºs no mesmo lado do campeonato norte-americano de hóquei no gelo, com 40 pontos.



Separados pelas tais onze posições e 17 pontos, estes dois conjuntos chegam a esta partida curiosamente vindos de resultados 'invertidos', já que os Capitals perderam o duelo mais recente, enquanto que os Blue Jackets estão numa sequência de vitórias seguidas.



E não bastasse esse dado, os de Columbus estão também em vantagem no confronto direto, com quatro vitórias seguidas, duas delas já nesta temporada.

CÓD 271 Wash. Capitals 1.68 Empate 4.26 C. Blue Jackets 3.87