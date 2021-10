Washington Capitals-NY Rangers: arranque de época na NHL

Depois de na época passada terem ficado fora do playoff, Washington Capitals e NY Rangers encontram-se no arranque de temporada da NHL, num confronto marcado para as 0h30 de quinta-feira, no Capital One Arena, na capital.



Vindo de uma pré-temporada na qual venceu apenas dois dos seis jogos que disputou - curiosamente os mais recentes, os Capitals vão enfrentar uma equipa que teve uma preparação bem mais tranquila e promissora, com quatro vitórias e duas derrotas.



Na época passada, em oito jogos o equilíbrio não podia ter sido maior: quatro vitórias para cada lado, com cinco desses duelos a terem pelo menos 6 golos - os quatro mais recentes tiveram sempre acima dessa barreira.

