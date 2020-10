Watford-Blackburn Rovers: com ambição de subir de divisão

Encontro entre equipas com ambições de subir de divisão - ou pelo menos de lutar por isso -, com o Watford a receber esta quarta-feira o Blackburn, numa partida da sexta ronda do Championship, que colocará frente a frente o quinto e o nono colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o Watford entra em campo com 10 pontos, na zona de acesso ao playoff, chegando a esta partida depois de uma vitória sobre o Derby County fora de casa. Um resultado positivo que serviu para esquecer o desaire registado no último jogo antes da paragem para as seleções.



Do lado oposto, o Blackburn vem de uma derrota caseira sofrida no sábado perante o Nottingham, num duelo no qual não conseguiu voltar aos registos das jornadas prévias, nomeadamente a terceira e a quarta, onde venceu com duas goleadas, marcando nove golos diante do Wycombe e Derby County.



Privado de Isaac Success e Tom Dele-Bashiru, mas também com Etienne Capoue e Will Hughes em dúvida, o Watford conta com alguma vantagem no confronto direto, já que não perdeu nenhum dos últimos três jogos disputados ante este Blackburn. Ainda assim, note-se que esses jogos são já de 2015, sendo que no total até há equilíbrio total, com três vitórias para cada lado.



Relativamente ao estado do plantel do Blackburn, há três baixas a notar (Bradley Dack, Lewis Travis e Joe Rankin-Costello).