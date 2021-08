Watford-Crystal Palace: duelo de Premier League na Taça da Liga

Equipas da Premier League, Watford e Crystal Palace encontram-se esta terça-feira na segunda ronda da Taça da Liga inglesa, numa partida na qual as duas equipas procuram reagir após inícios de temporada no campeonato algo turbulentos.



O Watford até venceu a abrir, diante do Aston Villa, mas perdeu no jogo mais recente, ao cair em casa do Brighton, por 2-0. Quanto ao Crystal Palace, ainda não venceu, tendo como melhor resultado um empate diante do Brentford, sem golos.



A formação da casa, refira-se, sofre golos há quatro encontros, sendo que em seis dos últimos oito o total de golos foi inferior a 3. Relativamente ao Palace, o registo de golos é inverso, com pelo menos 3 golos em quatro dos últimos cinco encontros que disputou.



Olhando ao confronto direto, contando um encontro de preparação jogado nesta pré-época, o Palace leva três jogos seguidos sem perder diante deste Watford, com duas vitórias e um empate para o registo. Como será desta vez, agora que é a sério?