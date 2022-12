Watford-Hull City: regresso ao Championship um mês depois

• Foto: Reuters

Um mês depois, está de volta a ação no Championship, com um duelo entre Watford e Hull City a servir de fecho da jornada 22 no domingo. Frente a frente estarão o 4.º, com 33 pontos, e o 20.º, com 24, mas apenas 1 acima da zona de descida.



A atuar em casa, o Watford vai procurar dar seguimento aos resultados relativamente positivos que trazia, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas nos últimos dez encontros. Quanto ao Hull City, empatou os dois jogos de preparação que disputou, sendo que na anterior partida de Championship foi derrotado em casa pelo Reading.



Do ponto de vista individual, o Watford não terá Rey Manaj, Imrân Louza, Tom Cleverley, Jeremy Ngakia e Daniel Bachmann, ao passo que o Hull não contará com Benjamin Tetteh, Harvey Vale, Vaughn Covil, Óscar Estupiñán e Allahyar Sayyadmanesh.



Quanto ao confronto direto, de notar que estas equipas se voltam a defrontar cinco anos depois do último confronto, na altura na Premier League. Nessa temporada houve uma vitória para cada lado, mas os tempos agora são outros, por isso tudo pode ser bem diferente.

Por Record