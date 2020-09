Watford-Middlesbrough: arranca o Championship

Duelo de abertura do Championship, com um embate entre duas equipas que em teoria serão candidatas a lutar pela subida naquele que é considerado um dos mais competitivos e ricos campeonatos do Mundo.



Vindo da Premier League, o Watford tenta iniciar da melhor forma a sua campanha para tentar voltar à elite, mas a tarefa prevê-se tudo menos fácil, já que o técnico Vladimir Ivic terá de encontrar soluções para suprir as onze ausências que terá, com nomes como Troy Deeney, Isaac Success, Kiko Femenía, Roberto Pereyra, Danny Welbeck ou Gerard Deulofeu como baixas certas.



Do lado oposto o cenário é bem mais tranquilo, com Neil Warnock a ter o plantel na máxima força e também com a possibilidade de estrear o reforço Grant Hall. Por outro lado, o médio George Saville deverá voltar à equipa titular depois de ter sido baixa perante o Shrewsbury.



A finalizar, olhar para o confronto direto, que mostra uma vantagem do Watford, com sete jogos seguidos sem perder e três sem sofrer.