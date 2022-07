Watford-Sheffield Utd.: início de época para ambas as equipas

CÓD 167 Watford 2.25 Empate 3.05 Sheffield Utd. 2.95

Encontro de início de temporada para ambas as equipas, que marcará igualmente o fecho da jornada inaugural do Championship, o segundo escalão do futebol inglês. Frente a frente estará um Watford que caiu da Premier League e tenta renascer, ao passo que do outro lado estará o Sheffield Utd., uma equipa que procura voltar à elite, depois de no ano passado se ter ficado pelas meias-finais do playoff de promoção.Olhando à pré-temporada, o Watford venceu um, empatou dois e perdeu um, ao passo que Sheffield Utd. venceu três e perdeu três.Quanto ao confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se pela última vez em 2019, na altura na Premier League, com dois empates no registo.