Watford-Wolverhampton: entrar em 2019 da melhor forma

Vindo de uma derrota diante do mais que provável futuro campeão Liverpool, o Wolverhampton tenta arrancar 2019 com o pé direito, defrontando esta quarta-feira o Watford, num duelo da 21.ª jornada da Premier League no qual terá pela frente o penúltimo da tabela, com apenas 16 pontos, menos 14 do que a equipa de Nuno Espírito Santo.



Mesmo derrotado pelo Liverpool, o Wolves entra em campo moralizado por aquilo que tem feito nas últimas semanas, já que desde o início do mês apenas perdeu dois encontros (ante o Tottenham e Liverpool), vencendo quatro e empatando outros dois. Entre as vitórias o maior destaque vai para o triunfo sobre o Manchester City, na sexta-feira, por 3-2.



No que a jogadores diz respeito, o Watford chega a esta partida com muitas baixas (José Holebas, Danny Welbeck, Tom Cleverley, Sebastian Prödl, Daryl Janmaat e Adrian Mariappa), ao contrário do Wolves, que apenas estará privado do duo composto por Willy Boly e Morgan Gibbs-White.



Na primeira volta, em casa do Wolverhampton, os de Nuno Espírito Santo venceram por 2-0, com golos de Doherty e um autogolo de Janmaat.