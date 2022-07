Wehen Wiesbaden-Bor. Dortmund II: duelo da primeira ronda da 3.Liga

CÓD 128 Wehen Wiesbaden 1.9 Empate 3.15 Bor. Dortmund II 2.95

Em jogo da jornada de abertura da 3.Liga, Wehen Wiesbaden e Borussia Dortmund II encontram-se esta segunda-feira no Brita Arena de Wiesbaden, num duelo que colocará frente a frente o 8.º e o 9.º colocados da época passada, respetivamente.Com quatro jogos de preparação disputados, o Wehen Wiesbaden venceu dois encontros, empatou um e perdeu outro. Já a equipa secundária do Borussia Dortmund disputou três duelos, tendo vencido dois e empatado o outro.Nas contas do confronto direto, na época passada houveu uma vitória para cada lado, ambas para as equipas visitantes: o Wehen Wiesbaden ganhou em Dortmund por 3-2, o Borussia fez o mesmo em Wiesbaden, no caso por 1-0. Tendência para repetir?