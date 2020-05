Wehen Wiesbaden-Estugarda: segundo visita o antepenúltimo

Segundo colocado na tabela da 2. Bundesliga, com 45 pontos, o Estugarda procura um regresso positivo aos relvados alemães neste pós-pandemia, defrontando pelas 12h30 de domingo o antepenúltimo colocado Wehen Wiesbaden, uma equipa em clara fase distinta, com 25 pontos.



Sem jogar desde março, o Wehen Wiesbaden até foi a equipa com melhor resultado antes da paragem, já que goleou em casa do Osnabruck, mas a verdade é que é o Estugarda quem tinha uma sequência global mais positiva, com três vitórias e um empate nos últimos cinco duelos.



Olhando para as estatísticas individuais, de notar que o Wehen Wiesbaden sofreu golos nos últimos seis duelos, tendo sido a primeira equipa a encaixar em quatro dos mais recentes cinco - período no qual se registaram menos de três golos por jogo. Em sentido inverso, o Estugarda foi a primeira equipa a marcar em quatro dos seus cinco jogos mais recentes, tendo igualmente tido menos de três golos em quatro dos cinco últimos duelos.



Na primeira volta, refira-se, houve surpresa em outubro, com o Wehen Wiesbaden a vencer em Estugarda por 2-1. Haverá vingança?

CÓD 140 Wehen Wiesbaden 4.28 Empate 3.55 Estugarda 1.61