Wehen Wiesbaden-Nuremberga: formações procuram escapar aos lugares de despromoção

Wehen Wiesbaden e Nuremberga defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 32.ª jornada da 2. Bundesliga, num encontro que irá disputar-se à porta fechada na Brita Arena, devido à pandemia de Covid-19.



À entrada para esta jornada, o Wehen Wiesbaden posiciona-se no 17.º lugar, com 31 pontos, fruto de oito vitórias, sete empates e 16 derrotas, enquanto que o Nuremberga encontra-se na 16.ª posição, com 33 pontos, após somar sete triunfos, 12 empates e 12 derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato, o Wehen Wiesbaden registou uma vitória (Holstein Kiel) e quatro derrotas (Heidenheim, Sandhausen, Hamburgo e Dynamo Dresden), ao passo que o Nuremberga soma quatro empates (Aue, Regensburg, Bochum e Arminia Bielefeld) e uma derrota (Greuther Furth).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas formações, tendo ambas registado um triunfo e um empate nos três duelos entre si disputados.