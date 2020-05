Werder Bremen-Bayer Leverkusen: fecho de jornada na Bundesliga

Sem pisar o relvado desde o mês de março, Werder Bremen e Bayer Leverkusen encontram-se esta segunda-feira no fecho da jornada 26 da Bundesliga, uma ronda histórica que marca o regresso do futebol ao mais alto nível na Europa.



Quinto colocado à partida da ronda, com 47 pontos, o conjunto de Leverkusen chega a este jogo vindo de uma série bastante positiva de dez encontros consecutivos sem perder, nos quais conseguiu ser a primeira equipa a marcar em seis e foi mesmo a formação a chegar ao intervalo na frente em cinco. Por outro lado, de notar que se registaram três ou mais golos em oito dos últimos dez jogos do Bayer Leverkusen.



Do lado dos verdes de Bremen a estatística é menos positiva, já que o penúltimo colocado à partida da jornada, com 18 pontos, vai em cinco jogos seguidos sem vencer e oito consecutivos a sofrer. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco jogos foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Por fim, de olho no confronto direto, a estatística é algo equilibrada nos últimos quatro duelos, com uma vitória para cada lado e dois empates. Curiosamente, as duas vitórias foram conseguidas sempre pela formação visitante. Como será desta vez?