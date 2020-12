Werder Bremen-Borussia Dortmund: com a promessa de golos

Com um novo treinador no banco, depois da saída de Lucien Favre, o Borussia Dortmund visita esta terça-feira o reduto do Werder Bremen numa partida da jornada 12 da Bundesliga na qual o seu principal objetivo terá de passar essencialmente por voltar a vencer e colocar no passado a humilhação do fim de semana, quando perderam diante do Estugarda, em casa, por 5-1.



Do lado oposto estará um conjunto de Bremen que também não está numa melhor fase, já que não venceu nenhum dos últimos nove duelos (o melhor que conseguiu foram cinco empates - um deles diante do Bayern Munique). A atuar em casa, o Bremen ganhou apenas 2 dos últimos 20.



Em quinto na tabela, com 19 pontos, o Borussia Dortmund terá de superar neste jogo as ausências de Marcel Schmelzer, Erling Haaland, Thomas Meunier , Thomas Delaney e Mateu Morey, ao passo que do lado contrário o Werder, 13.º com 11 pontos, tem Niclas Füllkrug e Milot Rashica como baixas certas e Milos Veljkovic e Davie Selke como dúvidas.



Olhando a estatísticas, o destaque vai para os golos. Em apenas um dos últimos sete jogos do Borussia fora de casa se viram pelo menos 3 golos no marcador; o Borussia Dortmund marcou pelo menos 2 golos nos últimos quatro duelos com o Werder Bremen. Por fim, o próprio Werder Bremen sofreu pelo menos 2 tentos nos seus últimos três jogos.



No que ao confronto direto diz respeito, note-se que na época passada houve uma vitória para cada lado, sendo que na última meia dúzia de duelos se observa um equilíbrio interessante, com duas vitórias de cada uma das equipas e dois empates. E desta, como será?