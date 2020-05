Werder Bremen-Borussia M'gladbach: polos opostos em confronto

A viverem temporadas bem distintas, Werder Bremen e Borussia M'gladbach encontram-se esta terça-feira em duelo da 28.ª jornada da Bundesliga, numa partida na qual acaba por ser imperativo somar bons resultados tendo em vista a obtenção dos objetivos de ambas as equipas.



Os da casa chegam a este duelo moralizados pela vitória conseguida no sábado, frente do Friburgo, por 1-0, que permitiu escapar do último lugar, ao passo que os forasteiros, em sentido inverso, viram-se batidos pelo Bayer Leverkusen em casa, tendo na altura perdido um lugar no pódio e deixado o apuramento para a Champions em risco.



Quanto ao confronto direto, e não bastasse a situação totalmente distinta e aflitiva, também é dos visitantes o momento mais positivo, com cinco jogos seguidos sem perder e sempre a ser a primeira equipa a marcar. Aliás, em oito dos últimos dez foi mesmo a equipa que chegou ao intervalo na frente do marcador. Por outro lado, de notar que em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram, sendo que o Werder Bremen vai já em 17 jogos seguidos a sofrer golos ante este Borussia, que por seu turno vai em quatro jogos seguidos a sofrer perante o Bremen. Basicamente... esperam-se golos com fartura!

CÓD 110 Werder Bremen 4.02 Empate 3.74 Bor. M'gladbach 1.75