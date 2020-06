Werder Bremen-Eintracht Frankfurt: vencer é obrigatório

Em posições complicadas na tabela, Werder Bremen e Eintracht Frankfurt jogam esta quarta-feira cartadas decisivas nas respetivas lutas, quando pelas 19h30 se encontrarem no Weserstadion.



Em penúltimo, com 25 pontos, o Werder Bremen é a equipa em pior posição, ainda que curiosamente a paragem devido à Covid-19 até tenha feito bem, já que conseguiu em quatro duelos alcançar 7 dos seus 25 pontos - 6 deles fora de casa.



Quanto ao Eintracht, vinha numa série negativa prolongada, mas na última jornada quebrou o jejum ao bater o Wolfsburgo, alcançando uma vitória que permitiu passar a respirar algo melhor, agora com 32 pontos. Esse jogo, refira-se, prolongou para seis o número de jogos a sofrer da equipa de André Silva e Gonçalo Paciência, isto para lá de ter prolongado igualmente um registo de seis duelos seguidos com pelo menos três golos, nos quais em cinco deles o Eintracht sofreu sempre.



Quanto ao confronto direto, de notar que os de Frankfurt não perderam nenhum dos últimos três jogos ante o Bremen, numa sequência na qual conseguiu marcar a este oponente nos últimos oito duelos. Curiosamente, em oito dos últimos dez foi mesmo o Bremen a primeira equipa a marcar. Como será desta vez?

CÓD 142 Werder Bremen 2.63 Empate 3.32 Eint. Frankfurt 2.47