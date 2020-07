Werder Bremen-Heidenheim: formações discutem vaga na Bundesliga

O Werder Bremen recebe, esta quinta-feira, o Heidenheim em jogo a contar para a 1.ª mão do playoff de acesso à Bundesliga.

O Werder Bremen, 16.º classificado da Bundesliga, com 31 pontos, fruto de oito vitórias, sete empates e 19 derrotas ao longo da prova, terá de medir forças com o 3.º colocado da 2. Bundesliga, que terminou com 45 pontos, após somar 15 triunfos, dez empates e nove derrotas durante a temporada - possui também a 2.ª melhor defesa da 2. Bundesliga, com 36 golos sofridos.

Nos últimos cinco jogos disputados nos seus respetivos campeonatos, o Werder Bremen registou duas vitórias (Paderborn e Colónia) e três derrotas (Wolfsburgo, Bayern Munique e Mainz), enquanto que o Heidenheim somou dois triunfos (Regensburg e Hamburgo), um empate (Greuther Furth) e duas derrotas (Hannover e Arminia Bielefeld).

Relativamente ao confronto direto entre as duas formações, destaque para um triunfo para cada uma das equipas que só se defrontaram em duas ocasiões - ambas para a Taça da Alemanha.