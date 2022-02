West Bromwich Albion-Swansea City: equipa da casa em mau momento

CÓD 189 West Bromwich 1.69 Empate 3.45 Swansea City 4.4

No encerramento da jornada 34 do Championship, West Bromwich Albion e Swansea City encontram-se esta segunda-feira no The Hawthorns, numa partida que colocará frente a frente duas formações colocadas na metade inferior da tabela, com 46 e 37 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o WBA tem 12 vitórias 10 empates e 11 derrotas, com 35 golos marcados e 30 sofridos. Já o Swansea City, conseguiu os seus 38 pontos com 10 vitórias, 8 empates e 13 derrotas e tem um registo de 32 golos marcados e 43 sofridos. O WBA, refira-se, não venceu nenhum dos últimos seis jogos.No confronto direto, apenas um dos últimos cinco jogos não teve 3 golos. Na primeira volta, em Swansea, o marcador acabou em 2-1 favorável aos galeses.