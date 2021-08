West Bromwich-Arsenal: londrinos com início para esquecer

Com duas derrotas em dois jogos na Premier League, o Arsenal tenta disfarçar este início de época verdadeiramente para esquecer, defrontando esta quarta-feira o West Bromwich numa partida da 2.ª ronda da Taça da Liga inglesa. Um troféu menor, é certo, mas que pode servir de tábua de salvação para uma equipa há muito em processo de recuperação.



Os londrinos, com as tais duas derrotas no campeonato, levam quatro encontros seguidos a perder e seis sem vencer - contando duelos de pré-temporada. Para mais, não marcaram nenhum golo nos últimos três jogos e sofreram sempre nos mais recentes seis, tendo sido sempre a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao West Bromwich, ainda não perdeu nesta época, com três vitórias e um empate no Championship. Leva já oito encontros seguidos sem perder - contando duelos de pré-temporada -, tendo ainda uma sequência positiva de ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos. Nessa mão cheia de encontros, refira-se, houve sempre pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, aí o balanço é positivo para o Arsenal, que leva quatro encontros seguidos a ganhar diante do WBA e 20 (!) a marcar. Na época passada, em dois duelos, venceu ambos: primeiro por 4-0 fora de casa e depois por 3-1 no Emirates. Como será agora?

CÓD 201 West Bromwich 3.45 Empate 3.55 Arsenal 1.93