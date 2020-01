West Bromwich-Leeds United: duelo de topo no Championship

Depois da loucura que foi a última partida do ano, com uma vitória por 5-4 diante do Birmingham City, o Leeds United tem esta quarta-feira um teste de fogo ao seu estatuto de recém líder do Championship, quando pelas 17:15 visitar o reduto do WBA, a equipa com a qual partilha a liderança da prova, ambos com 51 pontos.



Vindo de três partidas sem ganhar, o WBA deixou escapar o topo da tabela com dois empates e uma derrota nos últimos dias, podendo recuperar esse estatuto com uma vitória esta quarta-feira, num duelo no qual qualquer um dos conjuntos poderá 'cavar' uma diferença importante na luta pela subida direta.



A esperar Matheus Pereira em evidência, tal como Filip Krovinovic, o WBA tentará a sua sétima vitória caseira na temporada (num total de treze encontros), ao passo que os forasteiros, comandados pelo sempre polémico Marcelo Bielsa, tentam a sua oitava vitória fora de portas (num total de 14 duelos).



De notar que na primeira volta, em Elland Road, o Leeds venceu por 1-0, graças a um autogolo de Kyle Bartley.