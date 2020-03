West Bromwich-Newcastle: Matheus e Krovinovic tentam surpresa

Equipa onde Matheus Pereira é uma das principais figuras, o West Bromwich Albion tenta esta terça-feira prolongar o seu estado de graça na presente temporada, partindo em busca do apuramento para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra.



Líder no Championship, o WBA terá pela frente um Newcastle que é o 14.º na Premier League, uma equipa que para chegar a esta ronda teve de deixar pelo caminho Rochdale e Oxford United, em duas eliminatórias nas quais teve de disputar duelos de repetição.



Quanto ao WBA, uma equipa onde também atua Filip Krovinovic (jogador do Benfica) e que neste duelo não poderá contar com Grady Diangana, Nathan Ferguson, Romaine Sawyers e Callum Robinson, deixou pelo caminho Charlton Athletic e West Ham nesta Taça de Inglaterra, tendo em ambas as partidas jogado fora de casa.



De notar que o WBA entra neste duelo na sequência de um desaire surpreendente no fim de semana diante do Wigan, que colocou ponto final numa série de seis jogos seguidos sem perder, enquanto que o Newcastle, por seu turno, chega a este jogo numa sequência de três jogos seguidos sem ganhar, com duas derrotas pelo meio.



De notar que estas duas equipas não se encontram desde a temporada 2017/18, na altura para a Premier League, com o WBA a vencer a partida disputada em casa dos magpies por 1-0. No outro duelo registou-se um empate a dois.