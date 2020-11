West Bromwich-Sheffield Utd.: duelo de aflitos na Premier League

Posicionados nas últimas posições da Premier League, ainda sem qualquer vitória, West Bromwich e Sheffield Utd. encontram-se este sábado no The Hawthorns, numa partida da 10.ª jornada na qual ambas as formações terão uma chance de outro para finalmente alcançar os primeiros 3 pontos da temporada.



Em pior posição, já que é último com apenas um ponto, o Sheffield leva já quatro derrotas consecutivas e onze jogos seguidos a sofrer golos - uma série que se alarga também à Taça da Liga.



Quanto ao WBA, leva nove jogos seguidos sem ganhar, quatro a sofrer, três sem marcar e a perder. Por outro lado, falando novamente em golos, note-se que os últimos seis jogos do WBA tiveram sempre abaixo de 3, sendo que cinco deles o WBA foi a primeira equipa a sofrer.



Sem se defrontarem desde 2018/19, ano em que o Sheffield conseguiu a promoção, estas duas equipas têm um registo de confrontos com apenas seis partidas, havendo por agora vantagem do WBA, com três vitórias e duas derrotas. Nesse confronto direto, apesar de ter vantagem, o WBA sofreu sempre golos diante do Sheffield, mesmo quando ganhou. Irá essa tendência manter-se?

CÓD 164 West Bromwich 2.53 Empate 3.03 Sheffield Utd. 2.76