West Bromwich-Southampton: equipa da casa procura novo triunfo

Ainda com a incrível goleada da semana passada (5-2 diante do Chelsea) na memória, o WBA procura esta segunda-feira, num dos últimos jogos da jornada da Premier League, voltar a conseguir um resultado positivo que permita reforçar a possibilidade de se manter no principal escalão do futebol inglês.



Com 21 pontos, a equipa de Matheus Pereira tem até ao momento apenas quatro vitórias no seu registo, defrontando nesta ronda uns Saints que, para lá de terem 36 pontos, contam com dez vitórias no seu currículo, quatro delas a atuar fora de casa. Já o WBA, no seu reduto tem precisamente metade das vitórias (2).



Por outro lado, olhemos aos golos, que nos mostram que os jogos do WBA normalmente têm poucos golos - apenas um dos últimos oito teve mais do que 3 -, ao passo que os do Southampton costumam ter pelo menos 3 - foi assim em quatro dos últimos cinco.



Quanto ao confronto direto, o Southampton ganhou os últimos cinco encontros entre estas duas equipas, marcou nos últimos sete encontros e em seis deles foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo. Na primeira volta, em casa, os Saints ganharam por 2-0.

CÓD 126 West Bromwich 3.34 Empate 3.11 Southampton 2.15