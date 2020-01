West Bromwich-Stoke City: Matheus Pereira procura voltar ao caminho dos triunfos

West Bromwich e Stoke City defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 28.ª jornada do Championship (segundo escalão inglês de futebol), num encontro que irá opôr duas formações em posições distintas na tabela classificativa, mas com um desempenho recente muito similar.



Nos últimos cinco jogos realizados, o West Bromwich, de Matheus Pereira, registou quatro empates (Brentford, Barnsley, Leeds e Charlton) e uma derrota (Middlesbrough), ao passo que o Stoke City somou duas vitórias (Shefield Wednesday e Huddersfield), um empate (Millwall) e duas derrotas (Middlesbrough e Fulham).



À entrada desta jornada, o West Bromwich, apesar dos recentes maus resultados, segue na liderança do campeonato, com 53 pontos, enquanto que o Stoke City é 21.º classificado, com 25 pontos.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para três triunfos do West Brom, contra apenas um do Stoke City, tendo-se registado ainda um empate.

CÓD 182 West Bromwich 1.78 Empate 3.24 Stoke City 3.77