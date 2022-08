West Bromwich-Watford: reencontro cinco anos depois

• Foto: Reuters

No fecho da 2.ª jornada do Championship, West Bromwich e Watford encontram-se esta segunda-feira no The Hawthorns, numa partida entre duas equipas que tiveram inícios de temporada distintos. Os da casa começaram com um empate em casa do Middlesbrough, ao passo que o Watford ganhou na receção ao Sheffield United, por 1-0.



Ainda à procura do melhor onze, Steve Bruce tem apenas Okay Yokuslu em dúvida, podendo aqui lançar nomes como Alex Mowatt e Grady Diangana. Já o Watford tem apenas a baixa de Imrân Louza, devendo o técnico Rob Edwards apostar na mesma equipa que na semana passada superou o Sheffield United.



Equipas com história no futebol inglês, WBA e Watford têm um registo de confrontos diretos recente que aponta a poucos golos, já que apenas dois dos últimos oito duelos tiveram mais do que 2 golos. Ainda assim, note-se que o último jogo oficial entre estas equipas foi em 2017/18, época na qual houve um empate a dois em casa do WBA e depois um triunfo do Watford no seu reduto por 1-0.

Por Record