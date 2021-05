West Bromwich-Wolverhampton: armada portuguesa procura esquecer mau resultado

Praticamente condenado à descida, o WBA joga esta segunda-feira uma das suas últimas chances de manter viva a chama da permanência, quando pelas 18 horas receber a visita do Wolverhampton, numa partida da 34.ª jornada do campeonato inglês na qual terá pela frente um 12.º colocado que vem de uma incrível goleada caseira por 4-0 diante do Burnley.



Quanto ao WBA, neste jogo sem Branislav Ivanovic e com Robert Snodgrass em dúvida, vem de dois jogos seguidos sem vencer, numa série negativa que travou uma outra bastante positiva, com dois triunfos motivadores e inesperados diante do Chelsea e Southampton. Olhando aos jogos recentes, note-se que apenas um dos últimos cinco jogos não teve um total de 3 golos e tentos de ambas as equipas.



Relativamente ao confronto direto, o WBA leva três vitórias seguidas e cinco jogos consecutivos a marcar ao Wolverhampton. Ainda assim, e apesar da má sequência, note-se que o Wolves marcou em quatro desses duelos.



Por fim, de referir que no Wolverhampton há três baixas certas - Raúl Jiménez, Pedro Neto e Jonny - e dois jogadores em dúvida - João Moutinho e Marçal.

