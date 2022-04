West Ham-Arsenal: dérbi londrino de olho nas competições da UEFA

CÓD 132 West Ham 4.17 Empate 3.57 Arsenal 1.75

Dia de dérbi londrino na Premier League, com um embate entre o West Ham e o Arsenal, referente à 35.ª jornada do campeonato inglês e que colocará frente a frente o 7.º e o 4.º colocados, respetivamente.A atuar fora de casa, o Arsenal entra em campo com 60 pontos, mais 2 do que o Tottenham na corrida pelo derradeiro lugar na Champions. Os gunners, sem Thomas Partey e Kieran Tierney neste jogo, ganharam os dois últimos duelos que disputaram, mas nessas partidas ampliaram também uma sequência negativa, com cinco encontros seguidos a sofrer.Quanto ao West Ham, vem de três partidas seguidas sem ganhar, incluindo um desaire a meio da semana diante do Eintracht Frankfurt, para a Liga Europa. Sem Issa Diop, Angelo Ogbonna e Craig Dawson, os hammers foram a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco encontros que disputaram.Em relação ao confronto direto, o Arsenal leva cinco jogos sem perder diante do West Ham e a marcar pelo menos um golo. Na primeira volta, no Emirates, o marcador ficou em 2-0.