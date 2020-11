West Ham-Aston Villa: equilíbrio à vista no fecho da jornada

Encontro entre duas equipas separadas por 1 ponto na tabela classificativa, com o Aston Villa a entrar em campo com vantagem, mercê dos seus 15 pontos, contra os 14 do West Ham. Será, por isso, um encontro que se prevê equilibrado e que pode originar uma ultrapassagem na tabela por parte destas duas formações, que à entrada da jornada 10 da Premier League são 7.ª e 8.ª, respetivamente.



A atuar em casa, o West Ham joga nesta partida a possibilidade de alcançar a terceira vitória consecutiva, podendo inclusivamente fazê-lo sem sofrer golos, tal como fez diante do Sheffield e do Fulham. Para lá desse dado, note-se que os hammers foram a primeira equipa a marcar em cinco dos seus últimos seis jogos, incluíndo na derrota diante do Liverpool.



Quanto ao Aston Villa, vem de uma derrota em casa do Brighton e numa sequência menos positiva de apenas uma vitória nos últimos quatro jogos - perdeu três duelos, sofrendo 9 golos e marcando 7. Aliás, golo é algo que normalmente acontece com fartura nas partidas dos villians, já que em apenas um dos últimos seis não se viram pelo menos 3 no marcador.



Ora, para lá da tal série menos boa, o Aston Villa tem também de resolver alguns casos de ausências, nomeadamente as de Björn Engels, Frédéric Guilbert, Ross Barkley e Wesley. Já Tom Heaton, tal como Bertrand Traoré, Keinan Davis e Kortney Hause, é dúvida.



A finalizar, olhar ao confronto direto, que nos mostra que o West Ham não perdeu nenhum dos últimos cinco encontros diante do Aston Villa. Uma sequência na qual os hammers venceram dois jogos e onde se viram três empates - dois deles na época passada.

CÓD 169 West Ham 2.23 Empate 3.42 Aston Villa 2.89