West Ham-Bournemouth: fecho de jornada na Premier League

CÓD 176 West Ham 1,53 Empate 3,95 Bournemouth 5,85

No fecho de mais uma jornada da Premier League, West Ham e Bournemouth encontram-se esta segunda-feira na capital, num duelo que colocará frente a frente duas equipas separadas por apenas uma posição e dois pontos.Em melhor posição, o Bournemouth é 12.º, com 13 pontos, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A turma visitante, que não contará com Lloyd Kelly e David Brooks, vem de três jogos seguidos a sofrer golo, tendo perdido no último, diante do Southampton, por 1-0.Quanto ao West Ham, sem Lucas Paquetá, Nayef Aguerd e Maxwel Cornet - e com Craig Dawson em dúvida -, chega a este jogo vindo de um registo em tudo similar ao do Bournemouth, com um triunfo, um empate e uma derrota nos últimos três e também com três partidas a sofrer na Premier League.Em termos de confronto direto, olhar aos golos, já que apenas dois dos últimos oito jogos entre estas equipas não tiveram golos de ambas. Por outro lado, o total foi de 3 ou superior em quatro dos últimos cinco embates. O mais recente, refira-se, foi na pré-temporada de 2020/21, na altura com goleada do Bournemouth por 5-3.