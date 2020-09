West Ham-Charlton: ação na Taça da Liga

Ainda mal reposto do arranque de época para esquecer na Premier League, com derrota por 2-0 diante do Newcastle, o West Ham dá esta terça-fiera início à sua campanha na Taça da Liga, com um embate diante do Charlton, uma equipa da League One que já leva três jogos disputados na nova temporada e que por agora tem dois triunfos e um em desaire.



Um desses sucessos surgiu precisamente nesta Taça da Liga, prova na qual superou há uma semana e meia o Swindon Town, com triunfo por 3-1. Depois, no sábado, para a League One, conseguiu a sua primeira vitória no campeonato, ao bater o Crewe Alexandra, por 2-0.



Sem se enfrentarem oficialmente desde 2007, West Ham e Charlton são duas formações históricas que estão algo afastadas dos tempos de glória, algo que poderão inverter nesta Taça da Liga. De resto, olhando aos confrontos desses tempos, a vantagem até é do Charlton, com quatro triunfos nos dez jogos disputados entre 2000 e 2007.