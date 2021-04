West Ham-Chelsea: dérbi londrino com vista milionária

Duelo de extrema importância na Premier League nesta 33.ª jornada, com um embate londrino entre West Ham e Chelsea pela quarta posição, a última que vale o acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. Empatados em pontos, hammers e blues podem aqui 'cavar' uma posição decisiva, pelo que vencer será essencial.



Apesar de estarem a assinar uma boa temporada, os hammers chegam a este jogo na ressaca de uma derrota, algo que procurarão inverter neste embate perante uns blues que curiosamente também não venceram o jogo mais recente para o campeonato - empate diante do Brighton. Para mais, o West Ham leva já cinco jogos seguidos a sofrer, sendo que em quatro deles viram-se pelo menos 3 golos no marcador final. Por outro lado, os hammers têm várias baixas a resolver: Darren Randolph, Andriy Yarmolenko, Declan Rice, Michail Antonio e Craig Dawson.



Quanto ao Chelsea, a estatística de golos é inversa e é já um marco de Thomas Tuchel: apenas dois dos últimos dez tiveram 3 golos. Por outro lado, o Chelsea foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito encontros que disputou.



Na primeira volta, em dezembro, o Chelsea venceu por 3-0, num resultado claro que foi claramente contra a tendência recente de equilíbrio. Afinal de contas, nos últimos oito duelos, os blues venceram três, perderam três e registaram-se dois empates. Como será agora?

