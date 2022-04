West Ham-Eint. Frankfurt: alemães procuram confirmar estatuto de sensação

CÓD 104 West Ham 1.91 Empate 3.35 Eint. Frankfurt 3.75

Com apenas uma derrota nos últimos dez jogos de Liga Europa, o Eint. Frankfurt visita esta quinta-feira o reduto do West Ham, numa partida da 1.ª mão das meias-finais da segunda prova de clubes da UEFA.Será um duelo entre duas equipas que, ainda assim, não estão num bom momento no plano interno, já que ambas perderam nos dois jogos que disputaram antes desta partida. Ainda assim, nota para o registo dos de Frankfurt, que na ronda prévia da Liga Europa afastaram o BarcelonaEm termos de registo estatístico, note-se que quatro dos últimos cinco jogos do Eint. Frankfurt tiveram golos de ambas as equipas, sendo que no caso do West Ham apenas um dos últimos cinco teve pelo menos 3 golos.Em relação a individualidades, Issa Diop, Kurt Zouma e Angelo Ogbonna são baixas no West Ham; Diant Ramaj, Kristijan Jakic e Obite Evan Ndicka desfalcam o Frankfurt.