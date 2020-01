West Ham-Leicester City: regresso às vitórias como objetivo

Derrotados no Boxing Day, West Ham e Leicester City procuram despedir-se de 2019 com um resultado positivo, num duelo da 20.ª jornada da Premier League que colocará frente a frente o 17.º e o 2.º, respetivamente. Separados por 15 posições e 20 pontos, hammers e foxes têm os seus objetivos bem definidos, especialmente depois dos desaires diante de Crystal Palace e Liverpool, respetivamente.



Neste sentido, de notar que a derrota mais pesada foi sofrida pelo Leicester, que acabou goleado em casa pelo líder Liverpool, por 4-0. Já os hammers, num dérbi londrino, perderam por 2-1, isto num encontro no qual permitiu a reviravolta contrária.



A finalizar, de notar que o West Ham vai já em quatro jogos seguidos sem ganhar em casa, ao passo que os foxes parecem estar a perder algum gás, já que não ganharam nenhum dos últimos quatro encontros que disputaram.

CÓD 139 West Ham 3.61 Empate 3.51 Leicester City 1.74