West Ham-Liverpool: é desta que os reds perdem a invencibilidade?

West Ham e Liverpool defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo de atraso da 18.ª jornada da Premier League, num encontro que pode ditar a primeira derrota dos reds na prova, que encontram-se até ao momento, completamente imparáveis - 22 vitórias e um empate.



Nos últimos cinco jogos disputados, o West Ham registou uma vitória (Gillingham), um empate (Everton) e três derrotas (Sheffield United, Leicester e West Bromwich), ao passo que o Liverpool somou quatro triunfos (Everton, Tottenham, Manchester United e Wolverhampton) e um empate (Shrewsbury).



Relativamente à classificação, de notar que o Liverpool é líder isolado do campeonato inglês, com 67 pontos somados até ao momento, enquanto que o West Ham é 17.º classificado, com 23 pontos.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas formações, destaque para quatro triunfos do Liverpool contra nenhum do West Ham, tendo-se registado ainda um empate nos últimos cinco jogos.

CÓD 122 West Ham 7.83 Empate 5.04 Liverpool 1.31