West Ham-Wolverhampton: armada portuguesa procura regresso positivo

Sem jogar há mais de três meses, o 'português' Wolverhampton procura este sábado um retorno positivo à ação na Premier League, com um embate diante do West Ham no qual terá pela frente o 16.º colocado.



Em sétimo à data da retoma, com 43 pontos, a equipa de Nuno Espírito Santo chega a este jogo sem qualquer derrota nos últimos cinco jogos de campeonato disputados antes da paragem, uma sequência que certamente quererá ampliar neste embate, no qual terá pela frente uma formação que nos últimos nove encontros de campeonato apenas venceu um - perdeu cinco e empatou dois.



Na máxima força, West Ham e Wolves defrontam-se pela segunda vez esta temporada, isto depois de uma vitória da armada portuguesa dos lobso na primeira volta, por 2-0. Aliás, desde que regressou à Premier League o Wolverhampton venceu sempre e nem sofreu golos.

CÓD 157 West Ham 3.42 Empate 3.24 Wolverhampton 2.06