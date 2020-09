West Ham-Wolves: Lobos tentam responder à derrota sofrida diante dos citizens

O West Ham recebe, este domingo, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo em jogo a contar para a 3.ª jornada da Liga inglesa, num encontro em que a formação orientada pelo treinador português vai tentar responder ao resultado sofrido na última jornada.

À entrada para esta ronda, o West Ham posiciona-se no 16.º lugar, sem qualquer ponto conquistado, enquanto que o Wolverhampton encontra-se no 12.º posto, com 3 pontos, fruto de uma vitória (Sheffield United) e uma derrota (Manchester City).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o West Ham registou duas vitórias (Charlton e Hull City) e três derrotas (Bournemouth, Newcastle e Arsenal), ao passo que os Lobos somaram o mesmo registo: 2V (Olympiacos e Sheffield United) e 3D (Sevilha, Stoke City e Manchester City).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a supremacia por parte da alcateia portuguesa - Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho, Rúben Neves, Vitinha, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva - que conta com quatro triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas.