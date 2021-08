Western Province-Lions: visitantes com vantagem no confronto direto

Duelo da Currie Cup, com os Western Province a receberem a visita dos Lions, numa partida que colocará frente a frente duas formações que estão separadas por apenas 1 pontos e que têm também um jogo de diferença entre si.



Os Western Province, com 25 pontos em nove duelos, entram em campo com quatro vitórias, um empate e quatro derrotas no registo, ao passo que os Lions têm 24 pontos em 10 partidas, fruto de duas vitórias, três empates e cinco derrotas.



No confronto direto, refira-se, os Lions levam três duelos seguidos a ganhar, incluindo um disputado este ano, com triunfo por 38-32.

CÓD 352 Western Province 1.43 Empate 18 Golden Lions 2.36