Wests Tigers-MS Eagles: em fases distintas

Em jogo da 14.ª jornada da NRL, Wests Tigers e MS Eagles encontram-se na madrugada de sábado (hora de Lisboa) em Campbelltown, numa partida que colocará frente a frente o 14.º e o 9.º colocados da prova.



Com 12 pontos, os visitantes estão em melhor posição e entram em campo vindos de um triunfo. Já os Wests Tigers têm metade dos pontos e no encontro mais recente foram batidos. Há também uma grande diferença na pontuação, com os Tigers a terem 118 negativos e os Eagles somente 28 negativos.



Em termos de confronto direto, os MS Eagles também estão em boa posição, já que venceram os últimos quatro jogos. O último dos quais há um mês, num triunfo caseiro por 36-22.

Por Record