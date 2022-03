Wests Tigers-New Zealand Warriors: à procura de vitórias que deem alento no arranque

Wests Tigers e New Zealand Warriors defrontam-se, na manhã desta sexta-feira, a partir das 07 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato australiano de râguebi (NRL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que ainda não somaram pontos neste arranque de prova.

À entrada para a terceira jornada, os Wests Tigers posicionam-se no 15.º e penúltimo lugar, com duas derrotas, um registo idêntico ao do seu próximo adversário no campeonato, o New Zealand Warriors, que é 14.º colocado, também sem qualquer ponto conquistado até ao momento.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do New Zealand Warriors, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Wests Tigers a levarem a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período.