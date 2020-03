Wests Tigers-Newcastle Knights: bom arranque à prova

Vindos de vitórias nos jogos da primeira jornada, Wests Tigers e Newcastle Knights encontram-se na madrugada deste domingo, num duelo no qual estarão frente a frente o quarto e o primeiro colocados do campeonato nacional de râguebi australiano, respetivamente.



Vindo de uma vitória fora de casa diante dos Dragons - ganharam por 24-14 -, os Tigers chegam a este jogo com o moral em alta, ao passo que os Knights ganharam o seu encontro perante os seus adeptos, batendo os NZ Warriors por uns 'limpinhos' 20-0.



De notar que os últimos duelos têm sido favoráveis aos Tigers, que venceram os três jogos mais recentes entre estas duas formações. Como acabará este encontro?

CÓD 148 Wests Tigers 1.74 Empate 18.47 New. Knights 1.83