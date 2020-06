Wests Tigers-NQ Cowboys: mais um jogo da NRL

Aí está mais uma partida da NRL, o campeonato australiano de râguebi, com os Wests Tigers a receberem a visita dos NQ Cowboys, num encontro da sexta ronda que colocará frente a frente duas formações com os mesmso 4 pontos na tabela.



Empatados em pontos e também com as mesmas duas derrotas sofridas nos últimos dois encontros, Wests Tigers e Cowboys procuram neste encontro retomar o rumo ganhador, sendo que neste particular o fator motivacional estará em alta no lado dos da casa, que venceram os últimos três duelos ante estes Cowboys. O último dos quais há pouco mais de dez meses, com triunfo claro por 28-4. Como será desta vez?