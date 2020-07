Wests Tigers-NZ Warriors: regresso às vitórias na mira

Segue a bom ritmo a disputa da National Rugby League, com mais um duelo a estar marcado para a madrugada de quinta-feira, desta feita a opor os Wests Tigers e os NZ Warriors, os 9.º e 13.ºs, respetivamente.



Em melhor posição, os Wests Tigers entram em campo com 10 pontos, mas com apenas uma vitória nos últimos quatro duelos, ao passo que os visitantes chegam a este duelo com 6 pontos, mas curiosamente também com um triunfo nos últimos quatro. Ainda assim, a fase não é particularmente positiva, já que lá vão três desaires seguidos.



No que ao confronto direto diz respeito, os Tigers têm três triunfos nos últimos quatro encontros, o mais recente por 34-6 há cerca de ano e meio.

CÓD 149 Wests Tigers 1.11 Empate 20.49 NZ Warriors 4.42