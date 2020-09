Wests Tigers-SS Rabbitohs: na luta pelo playoff da NRL

Encontro da 18.ª jornada da NRL, com um embate entre o nono colocado Wests Tigers e o sétimo SS Rabbitohs, numa partida na qual se enfrentarão duas formações separadas por 6 pontos e com objetivos e chances reais de ainda chegarem ao playoff.



Em melhor posição, os visitantes chegam a este jogo com 20 pontos e numa sequência de cinco vitórias nos últimos seis jogos (perdeu curiosamente o mais recente), ao passo que os da casa têm 14 pontos e na última meia dúzia de encontros ganharam somente dois - ainda que curiosamente tenham ganho o jogo mais recente.



No que a confronto direto diz respeito, de notar que há tendência favorável aos Rabbitohs, com quatro vitórias na última meia dúzia de encontros, ainda que no terreno dos Tigers a última vitória tenha sido já há mais de três anos.

CÓD 220 Wests Tigers 2.73 Empate 18.64 SS Rabbitohs 1.32