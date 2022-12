Wigan Athletic-Sheffield United: duelo de extremos

CÓD 159 Wigan 3,2 Empate 3,05 Sheffield Utd. 1,89

Duelo de extremos no Championship, com o Wigan Athletic, 21.º na tabela, a receber a visita do Sheffield United, uma equipa que ocupa a 2.ª posição. Será um duelo entre duas equipas que têm entre si 16 pontos de diferença.A vantagem é do Sheffield United, que entra neste jogo com 41 pontos, conseguidos em 12 vitóirias, 5 empates e 5 derrotas. A turma de Sheffield tem ainda 36 golos marcados e 19 sofridos. E por falar em golos, note-se que o registo costuma ser baixo: apenas um dos últimos seis jogos do United teve 3 ou mais golos.Em relação ao Wigan Athletic, leva nove jogos a sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos sete foi mesmo a primeira equipa a sofrer. No total, tem 23 golos marcados e 33 sofridos, isto numa temporada na qual venceu 6 jogos, empatou 7 e perdeu 10.Quanto ao confronto direto, apenas um dos últimos cinco embates não teve pelo menos 3 golos. Ainda assim, de referir que o último confronto foi já na temporada 2018/19, época na qual o Sheffield venceu ambos os jogos: por 4-2 em casa e 3-0 fora.