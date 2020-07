Wigan-Fulham: forasteiros tentam subida direta à Premier League no último fôlego

O Wigan recebe, esta quarta-feira, o Fulham em jogo da última jornada do Championship (segundo escalão inglês de futebol), num encontro em que a formação forasteira ainda se pode qualificar de forma direta para a Premier League na próxima temporada.

À entrada para esta ronda, o Wigan posiciona-se no 13.º lugar, com 58 pontos, fruto de 15 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, enquanto que o Fulham é 4.º classificado, com 80 pontos, após somar 23 triunfos, onze empates e onze derrotas até ao momento para o campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Wigan registou duas vitórias (QPR e Hull City), dois empates (Barnsley e Charlton) e uma derrota (Brentford), ao passo que o Fulham somou quatro triunfos (Birmingham, Nottingham Forest, Cardiff e Sheffield Wednesday) e um empate (West Bromwich).

Contudo, o Fulham precisa que West Brom e Brentford não vençam os seus respetivos jogos para poder 'sonhar' com uma subida à Premier League, um cenário que, não sendo o ideal, ainda é possível.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três empates entre as duas formações nos últimos cinco duelos entre si disputados, com o Fulham a vencer os restantes dois.