Wigan-Middlesbrough: histórico favorável aos visitantes

Wigan e Middlesbrough defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 32.ª jornada do Championship - segundo escalão inglês de futebol -, num encontro que coloca frente a frente duas formações que atravessam dificuldades em vencer jogos recentemente.



À entrada para esta jornada, o Wigan posiciona-se na 22.ª posição, com 29 pontos, fruto de sete vitórias, oito empates e 16 derrotas, enquanto que o Middlesbrough é 18.º colocado, com 36 pontos, após oito triunfos, 12 empates e onze derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Wigan registou três derrotas (Bristol City, Swansea e Preston) e duas vitórias (Sheffield United e Leeds), ao passo que o Middlesbrough somou três desaires (Tottenham, Fulham e Brentford) e dois empates (Birmingham e Blackburn).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Middlesbrough contra nenhum do Wigan, tendo-se registado ainda dois empates entre as duas formações.